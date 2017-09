'Waterdunen in 2019 klaar voor de toeristen'

De gemeenteraad van Sluis is donderdagavond geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het project Waterdunen. Aan het woord kwamen onder andere provinciebestuurder Ben de Reu en de directeur van Molecaten Tim Slager.

Duurder en vertraging

Het project Waterdunen was tot nu toe niet zonder slag of stoot. De aanleg viel veel duurder uit dan gedacht, waardoor de provincie met een tekort van 3,7 miljoen kwam te zitten. Onder meer door de zoektocht naar het benodigde geld liep het project ook veel vertraging op.

(foto: Omroep Zeeland / Pieter de Bruijne)

Toch is de provincie Zeeland nu eindelijk in de afrondende fase beland en dragen ze het stokje binnenkort over aan de andere partijen. Dat betekent dat het Zeeuws Landschap en Waterschap kunnen starten met het inrichten van het gebied. Zo komen er paden, bruggen en vogelkijkhutten. In 2018 wordt waarschijnlijk ook de getijdenduiker in gebruik genomen die gecontroleerd zout water in het gebied zal laten.

Nieuw natuurgebied

Waterdunen is een kustversterkingsproject in West-Zeeuws-Vlaanderen waarbij ook een nieuw natuurgebied wordt aangelegd. Het gaat om een gebied van 350 hectare. Het project werd oorspronkelijk begroot op 200 miljoen euro.

Molecaten wil in 2018 beginnen met het bouwen van de eerste bungalows in het gebied. Ze starten met tweehonderd woningen en in een volgende fase zullen daar nog maximaal tweehonderd woningen bijkomen. Ook zijn er plannen voor de aanleg van een camping en de bouw van een hotel.

Lees ook: