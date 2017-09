CZ: Onze klanten blijven welkom bij Emergis

Emergis in Kloetinge (foto: Omroep Zeeland)

Dat het om deze twee zorgverzekeraars gaat, werd vanavond in de reportage van de actualiteitenrubriek duidelijk. Eerder wilde De Schipper niet zeggen om welke twee zorgverzekeraars het ging.

De Schipper zegt dat de patiëntenstop noodzakelijk is omdat deze zorgverzekeraars te weinig zorg hebben ingekocht en het geld op is. Van Oosterhout, manager GGZ bij CZ, zegt de afgelopen weken al in gesprek te zijn met CZ om daar een oplossing voor te vinden. "Wij hadden het gevoel dat we dicht bij een overeenstemming zaten om onze verzekerden van zorg te voorzien dit jaar, maar ik heb helaas op de tv moeten constateren dat dat anders zit", aldus Van Oosterhout.

Raadsel

Waarom De Schipper dan zegt dat er toch een patiëntenstop komt, is Van Oosterhout een raadsel: "Ik constateer dat in de gesprekken die wij met Paul de Schipper en de raad van bestuur van Emergis hebben, dat we daar - in ieder geval wat mij betreft - uit kunnen komen en ook zullen komen. Dus ik zie daar geen reden voor." De woordvoerder namens CZ is dan ook erg verrast dat De Schipper met dit nieuws naar buiten komt.

Volgens zorgdirecteur De Schipper hebben de zorgverzekeraars niet alleen dit jaar te weinig zorg ingekocht, maar moest Emergis vorig jaar ook al ruim 2,5 miljoen euro bijleggen omdat er te weinig zorg was ingekocht. Dat gegeven is ook bekend bij Van Oosterhout. "Wij hebben van Emergis begrepen dat zij in ieder geval met de afspraak die we vorig jaar gemaakt hebben er niet uit kwamen. Wij waren ook daarover in gesprek om ook daarvoor een oplossing te vinden", aldus Van Oosterhout.

Emergis

Emergis is de enige aanbieder van zware ggz-zorg in Zeeland. De geestelijke gezondheidsinstelling liet vorige maand al weten per 1 oktober te stoppen met het opnemen van klanten van twee zorgverzekeraars. Bestuurder Paul de Schipper schat in dat de deur van Emergis gesloten blijft voor 400 à 500 patiënten. Tegen EenVandaag zei De Schipper vanavond dat hij nog niets had gehoord van Zilveren Kruis en CZ om de problemen op te lossen.

