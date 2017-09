Zeeland wordt wakker: patiëntenstop, storm Irma en Waterdunen

Emergis bord bij ingang (foto: Omroep Zeeland)

'Geen patiëntenstop'

CZ-klanten blijven welkom bij Emergis. Dat zegt Rens van Oosterhout, woordvoerder namens CZ. Van Oosterhout reageert daarmee op uitspraken van Emergis-bestuurder Paul de Schipper die vanavond tegen EenVandaag herhaalde dat er vanaf 1 oktober een patiëntenstop dreigt voor klanten van twee zorgverzekeraars.

Storm Irma

De verwoestende storm Irma trok eergisteren over de eilanden Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. Astrid van den Berg uit Vlissingen zit op Sint Eustatius voor haar werk. Ze kneep hem even toen de storm Irma over Sint Eustatius raasde. "Het lijkt wel alsof er bulldozers voor je huis staan en proberen binnen te komen."

Waterdunen

Vanaf 2019 kun je op vakantie in natuurgebied Waterdunen. De eerste tweehonderd vakantiewoningen van Molecaten moeten er dan staan. De bouw begint volgend jaar. Het project kwam niet zonder slag of stoot ten stand. De aanleg viel veel duurder uit dan gedacht, waardoor de provincie met een tekort van 3,7 miljoen kwam te zitten.

Het weer

Bewolkt en perioden met regen. De maximumtemperatuur komt op 17 graden uit. Verder waait er een stevige zuidwestenwind: 4 tot 6 Beaufort en aan zee af en toe 7 Beaufort.