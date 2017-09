Milan Vader vijfde op WK mountainbike

Milan Vader (foto: Omroep Zeeland)

De wereldtitel werd gewonnen door Samuel Gaze uit Nieuw-Zeeland, die met een marge van 0.11' als eerste over de streep kwam. Vader had een achterstand van 1.33' op Gaze. Vader was de enige Nederlander die aan de wedstrijd meedeed.



"Milan is apetrots en erg blij met zijn wedstrijd", vertelt zijn vader Patrick Vader. In de eerste ronde raakte Vader op een lichte achterstand. Door een duw van een andere renner raakte Vader een dranghek en kwam hij in elfde positie door. "Daarna kon hij zijn eigen race rijden en zijn eigen lijn kiezen." Uiteindelijk haalde Vader nog enkele deelnemers in en finishte hij als vijfde.

Wereldkampioenschap MTB Cairns

Uitslag beloften 1. Samuel Gaze Nieuw-Zeeland 1:17.46' 2. Alan Hatherly Zuid-Afrika + 0.11' 3. Maximilian Brandl Duitsland + 0.51' 4. Sebastian Fini Carstensen Denemarken + 1.26' 5. Milan Vader Nederland + 1.33'

De vijfde plaats is de beste klassering van Milan Vader tijdens een wereldkampioenschap. In 2015 werd hij dertiende en vorig jaar achtste. De 21-jarige Vader mag nog één jaar uitkomen bij de beloften.



Donderdag deed Mick van Dijke uit Colijnsplaat mee bij de junioren. Van Dijke eindigde op de achtste plaats.

