Ambulances kunnen voortaan over nieuwe afrit A58 bij Goes

Ambulances kunnen vanaf vandaag gebruik maken van de nieuwe, tweede afslag van de A58 bij Goes. Dat is eerder dan verwacht, in de oorspronkelijke planning zou dat pas vanaf 2 oktober kunnen. Volgens wethouder Loes Meeuwisse van de gemeente Goes is dat goed nieuws.

A58 Goes bedrijventerrein De Poel (foto: Omroep Zeeland) "Dit levert een flinke tijdwinst op", legt Meeuwisse uit. "'s Avonds en 's nachts scheelt het niet zoveel, maar in de ochtendspits staat er vaak een lange rij bij de Zeelandhallen, soms tot aan de A58. Dan levert dit wel een tijdwinst van tien minuten tot een kwartier op." Vlotter dan gepland Dat ambulancechauffeurs eerder gebruik kunnen maken van de afslag komt volgens Meeuwisse doordat de werkzaamheden vlotter verlopen dan gepland. Inmiddels zijn de chauffeurs allemaal op de hoogte gebracht van de nieuwe route. De andere weggebruikers moeten nog even wachten voor ze van de nieuwe afslag gebruik kunnen maken. "Dat stond oorspronkelijk gepland voor december, maar nu verwachten we dat het vanaf begin november kan." Afhankelijk van het weer Dat is volgens Meeuwisse wel afhankelijk van het weer. "We hebben wat nachtelijke afsluitingen gepland staan voor asfaltering, maar als we dan slecht weer hebben, kan dat nog voor uitstel zorgen." Tot die tijd staan er waarschuwingsborden en wordt de uitvoegstrook afgezet met stalen barrières en rood-witte paaltjes. Lees ook: 'De files zijn straks verleden tijd!'

