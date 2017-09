Duiker na grote zoekactie weer terecht

Onder de Zeelandbrug bij Zierikzee is vanmorgen naar een vermiste duiker gezocht. Om 10.50 uur werd er alarm geslagen waarna de hulpdiensten massaal uitrukten. 50 minuten later was de duiker gevonden. De duiker is met een andere duikploeg terug naar de kant gezwommen. Hij maakt het naar omstandigheden goed.

Onder de uitgerukte diensten zaten onder andere een duikploeg van de brandweer, twee reddingsboten en de kustwacht zocht mee vanuit de lucht. Duiker is met een andere duikgroep naar de kant gezwommen. (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland )