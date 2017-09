'Dat het water steeds hoger kwam, was nog het minste probleem'

Sinds de orkaan Irma over het eiland raasde, is er op Sint Maarten geen zender meer in de lucht en liggen alle telefoonverbindingen plat. Het is Omroep Zeeland dan ook nog niet gelukt om contact te leggen met Zeeuwen ter plekke, maar correspondent Kees Broere van de Volkskrant kwam er gisteren tijdens een rondje over het eiland wel een tegen: de 33-jarige Johan Tange uit Middelburg.

Een wat duurder hotel, waar ook de locals hun heil zochten, is zijn redding geweest, vertelt Tange aan de Volkskrant. Toen de orkaan op volle kracht langs het raam van zijn hotelkamer raasde, verschanste hij zich in de badkamer. Daar duwde hij met zijn rug tegen de deur. Tijdens het hoogtepunt van de orkaan, dreigde het dak in te storten. Iets waar Tange vooraf al rekening mee hield. De Middelburger kon vervolgens terecht in een andere kamer, zonder zijn spullen. Dat de vloer daar steeds hoger onder water kwam te staan, was nog het minste probleem. De rest van het hotel liep enorme schade op. Geen angst, wel zenuwen Woensdagochtend - een paar uur voor het hoogtepunt van de orkaan - zei hij in de radio-uitzending van Omroep Zeeland dat hij hoopte dat het dak het zou houden: "Maar ik denk het wel." Tange was vooraf niet erg bang, maar wel flink zenuwachtig. "Voor de zekerheid heb ik water en noedels ingeslagen, en twee flessen wijn, dat hoort er ook bij", grapte hij tegen presentator Remco van Schellen.