Zeeuwse Dag Film by the Sea: Luctor et Perebit

De Dag van de Zeeuwse Film kende een hoogtepunt in 2015 toen er 36 films werden ingezonden. Met zeventien inzendingen in 2016 en dit jaar negen is duidelijk dat de formule op één of andere manier uitgewerkt is.

Festivaldirecteur Leo Hannewijk wijt de terugval aan twee dingen: minder inzendingen en een aantal Zeeuwse producties die al eerder dit jaar in première zijn gegaan waardoor noodzaak en relevantie wegvallen. De organisatie van een Zeeuwse Dag kost daarnaast ook behoorlijk wat geld, terwijl FbtS het dit jaar weer met 30.000 euro minder moet doen. Bij elkaar opgeteld was dat genoeg voor Hannewijk om de dag uit het programma te halen.

Zeeuwse filmmakers aan het werk op filmset (foto: Omroep Zeeland)

De kwaliteit van de Zeeuwse inzendingen door de jaren heen was wisselend, volgens Hannewijk. "Er waren professionele, en semi-professionele inzendingen, maar ook producties van jonge filmmakers met de mobiele telefoon. Toen er ook een prijsuitreiking aan de dag verbonden werd, moest er een selectie gemaakt worden door enigszins een standaard in te voeren."

En wie weet, is dan een Dag van de Zeeuwse Film weer mogelijk" Leo Hannewijk, directeur Film by the Sea

Of het ligt aan minder budget voor filmmakers of het vertrekken van filmtalent naar buiten Zeeland weet Hannewijk niet, "Het is gewoon een minder jaar", zegt hij, en hoopt dat de komende jaren weer meer inzendingen zullen volgen: "En wie weet, is dan een Dag van de Zeeuwse Film weer mogelijk." Mocht dat niet zo zijn dan zegt Hannewijk samen met andere organisaties te gaan werken aan een manier om werk van Zeeuws talent toch aan het publiek van Film by the Sea te laten zien.

Zeeuwse films bij Film by the Sea 2017

Naam film regisseur Cor & Henk Weervissers van de Oosterschelde Edward Snijders Gevangen Licht Rebecca van Wittene Liefde Enang Wattimena Alles beweegt Andras Hamelberg BR-43, een Dagboek Jeannice Adriaansens Jeannice Adriaansens Windstil Marijn de Zeeuw Muis Christianne Altena Zoenoffer Bo van Scheyen Loslaten Vincent van den Ouden

Ondanks het mindere jaar gaan er toch nog negen Zeeuwse producties in première tijdens het filmfestival. Hannewijk vindt het moeilijk om een favoriet aan te wijzen, toch noemt hij er twee: "Ik vind Gevangen Licht van Rebecca van Wittene een hele mooie film en ben erg gecharmeerd van Windstil van het jonge Zeeuwse filmtalent Marijn de Zeeuw, die studeert aan de filmacademie in Breda."