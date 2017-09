Grote stakingsbereidheid Zeeuwse basisonderwijs

Leerkracht basisonderwijs (foto: Omroep Zeeland)

Vakbond CNV Onderwijs had eerder deze week de staking aangekondigd. Schoolbesturen in Zeeland hebben hier vanochtend over vergaderd. Gerard Langeraert, voorzitter van Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (CPOZ), zegt dat de actiebereidheid groot is. "Schoolbesturen bespreken het de komende week met de scholen en dan weten we precies hoeveel scholen aan de staking mee zullen doen."

Opvang

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de leerlingen, vertelt Langeraert. "Sommige scholen zullen kiezen voor opvang. Maar ouders moeten er ook rekening mee houden dat er scholen zijn die niets regelen. En dat de school dus echt dicht is. Ouders moeten dan zelf opvang regelen."

Bedragen

De vakbond wil een structureel bedrag van 900 miljoen euro voor salaris en 500 miljoen voor het verminderen van werkdruk. De afgelopen weken werden bedragen als 270 miljoen euro en een substantieel bedrag genoemd in Den Haag.