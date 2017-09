Katholieke kerk in de Kanaalzone is klaar voor de toekomst

De Emmaüskerk in Terneuzen (foto: Elisabeth-parochie)

"We hadden in 2012 negen kerken met in totaal ongeveer 2500 zitplaatsen, terwijl er 400 mensen naar de kerk kwamen", legt Carel van Waes, bestuurslid van de Elisabeth-parochie uit. "Dat was te veel van het goeie en dus moest er iets aan gebeuren. Na veel nadenken over de toekomst en overleg met parochianen - waarbij de emoties soms hoog opliepen - besloten we in één keer zes van de negen kerken te sluiten."

"Dat doet natuurlijk pijn", vervolgt Van Waes. "Je moet je voorstellen dat een kerk op het dorp zoiets vertrouwds is. Daar ben je gedoopt, je ouders liggen op het naastgelegen kerkhof begraven... Dat is best emotioneel." Maar die emotionele redenen wogen niet op tegen de afnemende kerkbetrokkenheid én de financiële bijdrage die daarbij hoort.

Na een reorganisatie bleven de kerken in Zuiddorpe, Philippine en Terneuzen over. Het Parochiecentrum in Sluiskil werd gesloten en verhuisde naar de kerk in Terneuzen, die voor 400.000 euro verbouwd werd. Zo heeft de kerk een intiemer karakter gekregen plus een koffiehoek en een afzonderlijk te bezoeken Mariakapel en stiltehoek.

Nieuwe binnenkant van de Emmaüskerk in Terneuzen. (foto: Omroep Zeeland)

De opening van de vernieuwde kerk in Terneuzen, vrijdagmiddag om 15.30 uur, staat symbool voor de afsluiting van een emotionele en ingrijpende periode. De parochie richt zich nu op de toekomst. "We zetten nu in op die drie kerken. De terugloop van het kerkbezoek is min of meer gestabiliseerd", vertelt van Waes. "We hebben nu zo'n 325 zitplaatsen, maar op hoogtijdagen, met Pasen, Kerstmis en ook bij uitvaarten, hebben we soms plaatsen te kort."

