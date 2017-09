SGP boos om 'hosternokke' in jaarverslag Omroep Zeeland

Het gewraakte jaarverslag 'Hosternokke, op eigen kracht verder' van Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Volgens SGP-fractievoorzitter Ad Dorst kwetst de titel ook een groot deel van de Zeeuwse bevolking. Dorst vindt dat de politiek hoort te waken voor de verhuftering van het taalgebruik. Al moest Dorst toegeven dat de provincie hier niet over gaat.

Jo-Annes de Bat liet in een reactie weten dat hij vloeken ongepast vindt en dat hij vindt dat anderen ook niet moeten vloeken.

Omroep Zeeland

Omroep Zeeland-directeur Monique Schoonen snapt niet waar de SGP zich zo druk om maakt. "In mijn ogen is het geen godslastering maar een Zeeuwse krachtterm die mede door boerin Bertie nationale bekendheid heeft gekregen. Het is nooit de bedoeling geweest om de SGP te kwetsen. Wij zijn altijd heel zorgvuldig in het voorkomen van vloeken in onze berichtgeving, zowel op televisie, op de radio als online", zegt Schoonen in een reactie.

"De reden waarom we voor deze uitdrukking hebben gekozen, is omdat het met Zeeland niet altijd even makkelijk gaat, maar we laten ons niet kisten. Het woord 'hosternokke' heeft wat ons betreft ook een soort 'Luctor et Emergo'-gevoel", sluit Schoonen af.