'Zeeuwse films verdienen eigen premières door het jaar heen'

Filmmaker Jeannice Adriaansens is dit jaar wel te zien op Film by the Sea met haar documentaire BR-43, een Dagboek. Adriaansens is een doorgewinterde regisseur en won al verschillende prijzen in het buitenland. Zij vindt de Zeeuwse Dag niet horen bij een festival als Film by the Sea, omdat de kijker te veel kwaliteitsverschil voorgeschoteld krijgt.

Adriaansens vindt het een goed idee om allerlei soorten Zeeuwse producties voor een publiek te vertonen, maar pleit ervoor om dat op een eigen festival te doen. Zij organiseerde dit jaar zelf een festival voor korte films, Tegenstroom, in Sas van Gent.

Zeeuwse filmmakers aan het werk voor CAVAK (foto: Omroep Zeeland)

Ook de stichting CAVAK, die Zeeuwse films en filmmakers ondersteunt, heeft niet veel op met het concept de Zeeuwse Dag. Jeroen van Ooijen zegt dat er een nieuwe wind moet gaan waaien als het gaat om de Zeeuwse film: "Een festival moet keuzes maken en premières vertonen. Het is niet meer zo dat Zeeuwse films daarop gaan zitten wachten". Van Ooijen denkt dat er 'een frisse wind' moet gaan waaien. Hij ziet wel mogelijkheden voor een aantal Zeeuwse filmpremières in verschillende Zeeuwse bioscopen verspreid over het jaar.

Het is niet meer zo dat Zeeuwse films daarop gaan zitten wachten." Jeroen van Ooijen, stichting CAVAK

In 2015 waren er nog dertig Zeeuwse producties, dit jaar zijn er negen, te weinig om een hele dag mee te vullen. Minder geld, minder inzendingen en te veel producties die al eerder dit jaar in première zijn gegaan zijn de redenen volgens directeur Leo Hannewijk. Hij hoopt dat er volgend jaar wel weer een Zeeuwse Dag is omdat er op dit moment veel films worden gemaakt.

Van Ooijen merkt, net als Leo Hannewijk, dat het bruist in de provincie. Maar waar de festivaldirecteur volgend jaar weer veel Zeeuwse premières wil hebben in september, wil Van Ooijen dat er een nieuw elan komt, om de Zeeuwse producties onder de aandacht te krijgen.