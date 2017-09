Brandweer gaat op nieuwe manier vrijwilligers werven

Uitslaande brand verwoest huis in Biervliet (foto: HV Zeeland)

Het tekort aan brandweervrijwilligers is groot. In Zeeland zijn ruim 40 vacatures voor mannen en vrouwen die bij de brandweer willen. In heel Nederland zijn er de afgelopen zeven jaar 3000 brandweervrijwilligers gestopt.

Ondergrens

Toch komt volgens Van Strien het blussen van branden in Zeeland niet in gevaar. Bij een aantal Zeeuwse posten heeft de brandweer overdag geen bezetting meer. "Daar is de ondergrens al bereikt." Daarom kiest de Veiligheidsregio voor een nieuwe manier van werven. "Er wordt niet alleen meer gezocht naar mensen die in het dorp wonen, maar ook naar mensen die in het dorp werken", vertelt Van Strien. "Zo kunnen die posten ook overdag ingezet worden."

Het streven van Van Strien is om geen brandweerposten meer te sluiten in Zeeland.

Oproep aan gemeentes

Verder deed in de Zeeuwse Kamer Marcel Dokter van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers een oproep aan de dertien Zeeuwse gemeentes. Gemeenten moeten meer aandacht geven aan hun eigen brandweer, zegt Dokter

"Die waardering van de gemeente is van veel groter belang dan het feit of alles wel goed gefaciliteerd is", zegt hij. Volgens hem zorgt meer waardering voor meer motivatie. Van Strien is het met hem eens. Als directeur van de Veiligheidsregio Zeeland en commandant van de Zeeuwse brandweer merkt hij dat die aandacht de laatste jaren is verdwenen.



Luister hieronder naar de Zeeuwse Kamer met Eli van Strien en Marcel Dokter.

Doorgeslagen

"Wij hebben veel geïnvesteerd in veiligheidsregio's, maar we zijn daar in doorgeslagen. Er is een sfeer ontstaan alsof de brandweer niet meer van de gemeente is, maar van de veiligheidsregio. Dat is natuurlijk niet zo. We zijn wel een grote organisatie, maar we moeten echt terug naar de menselijke kant van het verhaal."

Dokter: "Bij de veiligheidsregio is vooral aandacht geweest voor de organisatie zelf en te weinig voor de mensen die daar het vrijwilligerswerk doen." Daardoor zijn volgens hem veel mensen verdwenen. "Ze vonden het werk minder leuk geworden."

Van Strien beaamt dat. "Het is zwaar en spannend werk, je moet het ook leuk vinden. Daar proberen we nu op te focussen." Van Strien kan op basis van de cijfers niet zien dat mensen om die reden zijn gestopt, maar hij heeft die reactie wel van vrijwilligers gekregen. "Misschien zijn we de focus van de brandweerman verloren."