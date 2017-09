Djayce (7) zamelt geld in voor oude basisschool op Sint Maarten

De teller staat inmiddels op een paar honderd euro. "Ik heb ook 12 euro gegeven", vertelt Djayce glunderend. "Ik heb niet zo veel centjes en was eigenlijk aan het sparen voor iets anders, maar ik wilde ook iets geven." Djayce en zijn moeder hopen in totaal zo'n 10.000 euro op te halen. Dat geld is bedoeld voor schriften, pennen, stiften en een schoolbord. "Maar als we meer krijgen sturen we een hele container naar Sint Maarten", aldus moeder Nadja Wolff.

De familie Wolff woonde in 2015 op het eiland. Djayce ging er naar school. Nadja en Djayce hebben nog niets gehoord van oud-klasgenootjes, maar gaan ervan uit dat de school volledig in puin ligt. "Van veel kennissen en vrienden heb ik al een teken van leven gehoord", aldus Nadja Wolff. "We weten niet of de school nog overeind staat, maar we gaan uit van het ergste." Ondertussen houdt Djayce de teller goed in de gaten: "Mijn vriendjes gaan ook geld geven. Ik hoop dat heel veel mensen willen helpen."

Benieuwd naar de actie? Klik hier om een donatie te doen.