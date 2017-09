Blauwe gala-avond opent Film by the Sea

In Vlissingen is vanavond de negentiende editie van Film by the Sea geopend. Traditiegetrouw waren daar ook een aantal bekende Nederlanders bij aanwezig zoals Adriaan van Dis, Conny Palmen en Ariane Schluter. Zij liepen rond half acht ter gelegenheid van de openingsfilm In Blue niet over een rode, maar over een blauwe loper.

Spot jezelf (of een bekende Nederlander) Omroep Zeeland zette de bezoekers van het openingsgala op de blauwe loper op de foto. De foto's vind je terug op onze Facebookpagina. Meer dan honderd films Het festival opende vrijdagavond met de film 'In Blue', waarin een doorgewinterde Nederlandse stewardess tijdens een vlucht naar Boekarest bij een bevalling helpt. De bevalling maakt emoties in haar los die ze lang niet onder ogen heeft durven komen. Een dag later ontmoet ze een weesjongen. De twee bouwen een band op. Naast de openingsfilm staan er nog ruim honderd films geprogrammeerd op het Vlissingse filmfestival. Een aantal daarvan wordt door verschillende jury's beoordeeld en maakt kans om in de prijzen te vallen tijdens de awardshow op vrijdagavond. Film by the Sea duurt nog tot en met zondag 17 september. Film by the Sea bij Omroep Zeeland Komende maandag tot en met vrijdag zie je iedere avond vanaf 17.15 uur een speciaal tv-programma over het Vlissingse filmfestival. Heb je je altijd al afgevraagd hoe het er achter de schermen aan toe gaat bij een filmfestival? Wil je filmtips? Of ben je benieuwd naar de mensen die een hele week vrij nemen om geen film te missen van het festival? Kijk dan naar Omroep Zeeland! Lees ook: Dit is de openingsfilm van Film by the Sea

