Woning beschoten in Terneuzen

Een woning in de Goudenregenstraat in Terneuzen is beschoten. Bij de schietpartij raakte niemand gewond.

Een woning in de Goudenregenstraat in Terneuzen is vanochtend beschoten (foto: HV Zeeland) De schietpartij gebeurde rond 6.00 uur vanochtend. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Waarom het huis werd beschoten, is nog niet bekend.