Woning beschoten in Terneuzen, twee verdachten aangehouden

De schietpartij gebeurde rond 05.30 uur. Bij de politie kwamen meerdere meldingen binnen dat de schutters waren weggereden in een auto. Agenten die met spoed naar Goudenregenstraat reden, zagen een auto die aan de omschrijving voldeed en gingen erachteraan.

Waarschuwingsschoten

Na een korte achtervolging stopte de auto in het Rozenpark. De politieagenten ging eropaf met getrokken wapen. Omstanders gingen zich met de situatie bemoeien, waardoor volgens de politie 'een dreigende situatie ontstond voor zowel de verdachten als de politieagenten', daarom hebben de agenten waarschuwingsschoten gelost.

Vervolgens werden de twee verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen uit Terneuzen van 32 en 18 jaar. Ze zijn overgebracht naar een politiecel in Torentijd. Ze worden later vandaag gehoord over het schietincident. Waarom het huis werd beschoten, is nog niet bekend. De straat is afgezet voor onderzoek.

Een woning in de Goudenregenstraat in Terneuzen is vanochtend beschoten (foto: HV Zeeland)

Een omwonende reageert geschrokken. "Voor de veiligheid van de kinderen is dit een ramp. En het is ook niet de eerste keer, ik heb gehoord van de buren dat er een tijd geleden hier ook al een zware ruzie was. Toen was het de ene kant tegen de andere kant."

'Onderling uitvechten'

Hij is dan ook niet van plan om in deze buurt te blijven wonen. "Ook omdat mijn huis sowieso te klein is, maar dit vond ik wel ook iets waarvan ik zeg: daar hoef ik niet tussen te wonen. Dat mogen ze zelf onderling uitvechten."