Twee Terneuzenaren in hun been gestoken met mes

Arrestatie (archief) (foto: OZ)

Toen de agenten arriveerden troffen ze in de woning de twee gewonden aan. De slachtoffers zijn twee mannen uit Terneuzen van 32 en 53 jaar. Nadat ze hun verhaal hebben aangehoord, hebben de agenten in een ander huis aan de Dijkstraat een 37-jarige verdachte aangehouden.

Niet levensbedreigend

De twee gewonde Terneuzenaren hadden allebei een steekwond in hun bovenbeen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor de twee gewonden werd in eerste instantie ook een traumahelikopter opgeroepen, maar toen bleek dat de verwondingen niet levensbedreigend waren, hoefde de helikopter niet meer ter plaats te komen en weer teruggekeerd naar zijn basis.

De politie is een onderzoek gestart naar het steekincident. De toedracht van het gebeuren is nog niet duidelijk. Wel is volgens de politie duidelijk dat alle betrokkenen elkaar kennen en dat zij ook allemaal onder invloed waren van drank en/of drugs.

Wapen

Er is inmiddels aangifte gedaan tegen de aangehouden verdachte. In de woning aan de Dijkstraat is een mes gevonden en in beslag genomen. Er wordt nog onderzocht of het mes ook het wapen was waarmee beide mannen zijn gestoken.