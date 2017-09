Politie betrapt jongen van 15 met nepvuurwapen op zak

Vuurwapen wordt herladen (archief) (foto: Rechtenvrij)

Toen de agenten bij de parkeerplaats aankwamen, zagen ze inderdaad twee jongens die aan de omschrijving voldeden. Ze vroegen de twee om een identiteitsbewijs, maar dat bleken ze niet bij te hebben. Toen de agenten vervolgens aanstalten maakten om de jongens te fouilleren, ging één van de twee ervandoor.

Balletjespistool

Ver kwam hij niet, één van de agenten vatte hem al snel bij de kraag. In zijn tasje bleek een airsoftwapen te zitten, een balletjespistool dat op het eerste gezicht niet van een echt vuurwapen te onderscheiden is. De 15-jarige jongen uit Vlaardingen is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Aangezien zo'n nepvuurwapen gebruikt kan worden om mensen mee te bedreigen is het verboden om ermee op straat rond te lopen. De politie heeft het verboden balletjespistool dan ook in beslag genomen.

Opnieuw verhoord

Korte tijd na de aanhouding is de jongen weer vrijgelaten. Binnenkort wordt hij opnieuw verhoord, in gezelschap van een van zijn ouders.