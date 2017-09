Flitsende start voor Zeeuws getint FC Oss

Istvan Bakx is met FC Oss flitsend begonnen aan de competitie. Ook Daan Klomp speelt bij de Brabantse club. (foto: Orange Pictures)

Met Bakx in de basis kwam FC Oss nog wel op achterstand tegen Dordrecht, maar mede dankzij een rode kaart voor de bezoekers stond het bij rust al gelijk. In de tweede helft zorgden Van de Venne en Kamaci voor de winnende treffers voor FC Oss, waar de van NAC gehuurde Daan Klomp als invaller zijn debuut maakte.



Slecht nieuws dus voor trainer Gérard de Nooijer van FC Dordrecht, maar ook de andere Zeeuwse trainer in de Jupiler League kent een tegenvallende start. Roy Hendriksen uit Middelburg verloor met zijn Helmond Sport met 3-1 op bezoek bij Almere City en bezet de voorlaatste plaats op de ranglijst.



Augustine Loof uit Koewacht had een basisplaats bij zijn club FC Eindhoven, maar hij kon niet voorkomen dat de thuiswedstrijd tegen Jong PSV met 2-1 werd verloren.