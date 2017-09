Vuelta: Tolhoek stijgt naar plaats in top-30

Tolhoek miste de eerste aanval in de etappe, maar wist later toch bij de kopgroep aan te sluiten. Op Alto de la Falla de los Lobos rijdt hij zelfs met vijf anderen weg, maar even later is de kopgroep weer compleet. Tolhoek doet niet mee voor de etappezege, maar houdt de achterstand beperkt en finisht als achttiende op 2.40' van winnaar Thomas de Gendt.

Tolhoek zal zaterdag weer flink aan de bak moeten om zijn positie vast te kunnen houden, want de voorlaatste etappe van de Vuelta is er een in de bergen en met aankomst bergop.

Antwan Tolhoek (foto: Orange Pictures)

In onderstaande grafiek kun je de klassementsontwikkeling van Antwan Tolhoek bekijken in de Vuelta. Ga met de muis over de wielrenner voor de details.