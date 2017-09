Van Drongelen valt geblesseerd uit en verliest

Rick van Drongelen in shirt HSV (foto: Orange Pictures)

Net als in de eerste twee competitiewedstrijden kreeg Van Drongelen een basisplaats van zijn trainer Markus Gisdol van HSV. Tegen Champions League deelnemer RB Leipzig hield de club van de Zeeuws-Vlaamse verdediger 67 minuten stand, maar toen opende Naby Keita met een schitterend doelpunt de score.

Niets kapot

Vier minuten later moest Van Drongelen met liesklachten naar de kant. "Ik had last van de aanhechting van bot en spier", laat Van Drongelen vanuit Duitsland weten. "Daar heb ik al vaker last van gehad. Ik heb de laatste week drie wedstrijden gespeeld (Van Drongelen speelde twee interlands met Jong Oranje, red.) en daardoor werd het weer wat stijf. Er is in ieder geval niets kapot."