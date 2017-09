Vastgelopen vrachtschip bij Sluiskil vlotgetrokken

Het vrachtschip Begonia Seaways dat was vastgelopen in het Kanaal van Gent naar Terneuzen is vlotgetrokken. Het 230 meter lange Deense vrachtschip kwam rond 11.45 uur vast te zitten ten noorden van de brug bij Sluiskil. Hoe het komt dat het schip stuurloos raakte, is nog onbekend.

Het Deense schip was onderweg naar Gent toen het bij Sluiskil tegen de kant voer en vast kwam te zitten. Meerdere boten van bergingsbedrijven en een vaartuig van Rijkswaterstaat hebben het vastgelopen schip rond 13.30 uur weer vlotgetrokken. Het schip blokkeerde het kanaal voor andere schepen. Achter de Begonia Seaways was dan ook een file van binnenvaartschepen ontstaan. Vastgelopen gevaarte Het vastgelopen schip en de reddingspoging trokken veel bekijks. En ook vanaf de weg was het vastgelopen gevaarte goed te zien. Vastgelopen vrachtschip, gezien vanaf de weg (foto: Omroep Zeeland)