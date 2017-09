Politie waarschuwt voor wildwesttaferelen op A58

Weggebruikers die in de file staan op de A58 richting Bergen op Zoom door de werkzaamheden halen volgens de politie de gekste capriolen uit. Mensen keren op de vluchtstrook, rijden tegen het verkeer in of gebruiken de oprit als afrit. "Dit is levensgevaarlijk!", zegt Mireille Aalders van de politie.

File (foto: OZ) "Er was net een bijna-ongeluk met een ambulance die over de vluchtstrook reed. Dit kan echt niet." Ze waarschuwt de weggebruikers dat er nu noodgedwongen agenten komen controleren. "En als je betrapt wordt, ben je meteen je rijbewijs kwijt." Groot onderhoud De hele dag heeft het verkeer op de A58 richting Bergen op Zoom last van wegwerkzaamheden. Rijkswaterstaat is bezig met groot onderhoud aan de snelweg. Om 13.00 uur stond er een file van 6 kilometer tussen knooppunt De Poel en de afrit Yerseke. De A58 in de richting van Bergen op Zoom is dit weekend afgesloten tussen Yerseke en Rilland. Tussen 's-Gravenpolder en Yerseke is maar één rijstrook beschikbaar. Afgesloten Vanaf 23.00 uur vanavond tot morgenochtend 06.00 uur wordt de snelweg richting Bergen op Zoom ook tussen 's-Gravenpolder en Yerseke afgesloten.