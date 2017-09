Van de Ven pakt overtuigende zege in Assen

Nancy van de Ven uit Vlissingen heeft bij de voorlaatste wedstrijd van het wereldkampioenschap voor vrouwen de eerste manche gewonnen. Op het circuit van Assen trok de kersverse Europees kampioene haar goede lijn van de laatste weken door en was ze oppermachtig. Van de Ven deed door haar zege goede zaken in de strijd om de wereldtitel.

Van de Ven mocht dankzij een sterk optreden in de kwalificatie, waabij ze de snelste tijd noteerde, starten vanaf de eerste rij. Na zes rondes pakte ze ook de leiding in de race en die gaf ze niet meer weg. Al snel werd duidelijk dat haar leidende positie niet meer in gevaar kwam.

Bij de finish had Van de Ven bijna een minuut voorsprong op haar naaste concurrenten. Larissa Papenmeier uit Duitsland eindigde op de tweede plek. Livia Lancelot uit Frankrijk moest genoegen nemen met plaats drie. In het algemeen klassement leidt Courtney Duncan (4e in de eerste manche in Assen) nog steeds de dans, maar zij zag haar voorsprong op Van de Ven wel slinken.



Morgen volgt de tweede manche in Assen. Het seizoen wordt volgend weekend afgesloten in Frankrijk.

Tussenstand Wereldkampioenschap Vrouwen