Auto slaat over de kop: vijf gewonden

Auto over de kop: vijf gewonden (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde rond half 12 op de Fransjesweg. De auto, waarin seizoenswerkers uit Litouwen zaten, vloog uit de bocht, reed van een dijk, sloeg over de kop, vloog over een sloot heen en kwam in een akker tot stilstand. Drie inzittenden moesten naar het ziekenhuis. Twee moesten blijven. De auto is total loss. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. Volgens de politie was er geen drank in het spel.