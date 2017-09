Oudere man komt vast te zitten in sloot en raakt onderkoeld

Een wegrijdende ambulance - archieffoto (foto: OZ)

Mensen die in de buurt wonen waren net afscheid aan het nemen van hun bezoek toen ze rond 23.55 uur de man om hulp hoorden schreeuwen. De bron van het hulpgeroep troffen ze aan in de sloot bij hun achtertuin.

Volledig doorweekt

De man was door de boomgaard komen lopen en was vervolgens vastgeraakt in de sloot. Hij stond tot aan zijn heupen in het water en was volledig doorweekt.

De man had bovendien ernstige onderkoelingsverschijnselen. Hoe lang hij in het water heeft gelegen is onbekend.