Lachen, zwaaien en toeteren bij dertigste editie Truckroll

Maandenlang verheugen

De bijrijders zijn mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Volgens een van de begeleiders verheugen ze zich vaak maandenlang op de Truckroll. Honderden vrijwilligers leven een bijdrage aan het evenement.

De route ging dit jaar door het oosten van Zeeuws-Vlaanderen en was 75 kilometer lang. Via Axel en Koewacht reed men richting Clinge en Hulst om vervolgens terug te keren naar Terneuzen via Kloosterzande, Vogelwaarde en Zaamslag. In de dorpen trekt het evenement veel bekijks, overal staan mensen langs de weg te zwaaien.