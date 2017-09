Hoofdklasser Hoek onderuit op bezoek bij Jodan Boys

Niek van Sprundel scoorde de openingstreffer op bezoek bij Jodan Boys (foto: Omroep Zeeland)

Hoek had het lastig in het begin van de wedstrijd en de eerste kansen waren dan ook voor de thuisploeg. De Jonghe voorkwam de 1-0 van Enzo Huntink door te redden met zijn voet en ook spits Fanny Waandels was twee keer dicht bij de openingstreffer. Na een klein halfuur spelen kreeg Niek van Sprundel de eerste goede kans namens Hoek, maar hij kon de bal niet controleren. Ruststand 0-0.

Snelle goals

Aan het begin van de tweede helft kwam Hoek al snel op voorsprong. In de tweede minuut maakte spits Van Sprundel zijn reputatie van goaltjesdief weer waar en bracht Hoek op voorsprong. Lang kon de ploeg van trainer Jannes Tant niet genieten van de voorsprong. Op aangeven van Levi Marengo kopte Fanny Waandels de gelijkmaker binnen. En diezelfde Waandels werd ook de matchwinner door vijf minuten voor het einde van de wedstrijd opnieuw de bal langs Jordi de Jonghe te koppen.

Even later leek Waandels ook nog zijn derde van de middag te scoren, maar op advies van de assistent-scheidsrechter werd de goal afgekeurd en kwam het niet tot een hattrick voor de spits. Hoek staat door de nederlaag na twee wedstrijden in de middenmoot van de hoofdklasse. Volgende week komt Ter Leede op bezoek in Hoek.

Scoreverloop

0-1 Van Sprundel (47)

1-1 Fanny Waandels (51)

2-1 Fanny Waandels (85)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Van den Bergh (Beshliaha/88), Chergui, Van Renterghem, Verwilligen, Vandepitte, Impens (Martens/84), Leroy, Van Sprundel, Wijkhuijs (Ceesay/46)