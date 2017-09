Oemoemenoe start met monsterzege aan seizoen in Ereklasse

Oemoemenoe (foto: Omroep Zeeland)

Oemoemenoe, dat vorig jaar voor het eerst in de geschiedenis de kampioenspoule van de Ereklasse haalde, probeert dit seizoen een gevolg te geven aan de goede prestaties. De eerste wedstrijd tegen Waterland, was veelbelovend. Oemoemenoe had in Middelburg weinig moeite met de ploeg uit Purmerend. Al na een paar minuten namen de Zeeuwen het heft in handen. Hierna liep de stand alleen maar verder uit, bij rust stond het 33-0. Ook na rust hield de wedstrijd hetzelfde spelbeeld, een makkelijk scorend Oemoemenoe stoomde door naar 64-0.

Ambities

Om de ambities van Oemoemenoe te bewerkstelligen is de club druk aan het professionaliseren. Zo werd er in Anton Engels een vaste sportfysiotherapeut aangesteld en is ook de seizoensvoorbereiding serieuzer aangepakt. Vorige week oefende Oemoemenoe nog tegen de Belgische kampioen Dendermonde (31 - 45). Volgens Mirjam Wasterval (teammanager) was dit terug te zien in de wedstrijd tegen Waterland. "Het was niet zo dat Waterland heel slecht was, maar we waren fitter en waren alerter als er fouten werden gemaakt. Dat gaf veel meer de doorslag dan het verschil in kwaliteit."