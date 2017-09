'Gevangene met cocaïne in schoenen zat onterecht in isoleercel'

De schoenen (foto: Omroep Zeeland)

Donderdag 31 augustus bleek een gevangene bij binnenkomst in gevangenis Torentijd in Middelburg 540 gram cocaïne in zijn schoenzolen te verbergen. De man had een straf openstaan en was een paar dagen eerder aangehouden in België en uitgeleverd aan Nederland.

Volgens de BWO is de man toen zeven dagen lang onterecht in de isoleercel geplaatst. De bond eist namens de gevangene een schadevergoeding van 150 euro en een uitspraak dat het lange verblijf in de isoleercel onrechtmatig was.

Belgische fouten

Een woordvoerder van de BWO laat weten dat er bij zijn aanhouding in België al fouten gemaakt zijn, volgens hem was dat land verplicht om zijn spullen voor uitlevering te controleren. "Dat hebben de Belgen niet of onvoldoende gedaan. Een gedetineerde mag niet twee keer gestraft worden voor hetzelfde feit."

