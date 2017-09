Rolstoel vliegt in brand, bewoner verzorgingstehuis gewond

In verzorgingstehuis Bachten Dieke aan de Koninginnelaan in Terneuzen is brand ontstaan in een rolstoel. Zeker twee mensen, waaronder één bewoner, raakten daarbij gewond en zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht.

Brandweer (foto: oz) Toen de brand in de rolstoel uitbrak rond 17.30 uur hebben meerdere mensen meteen het vuur geblust en eerste hulp verleend. Ze hebben de verwondingen van de bewoner in de rolstoel meteen gekoeld om de brandwonden tot een minimum te beperken. Drie mensen die hebben geholpen bij de eerste bluswerkzaamheden hebben rook ingeademd. Ze zijn door het ambulancepersoneel onderzocht en hoefden niet naar het ziekenhuis. Rook Rond 18.00 uur meldde de Veiligheidsregio Zeeland dat het vuur helemaal uit was en werd het sein brand meester gegeven. Er hing nog wel veel rook in het gebouw, dus heeft de brandweer het pand geventileerd.