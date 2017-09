Zeeuw heeft door orkaan Irma alleen nog een hond en een auto

Wat na drie jaar zijn ouders niet gezien te hebben een leuke vakantie moest worden in Middelburg, is voor Erik en zijn vrouw veranderd in een drama. Uit de eerste berichten die hij mondjesmaat ontvangt vanuit de Caraïben, maakt de 49-jarige Zeeuw op dat van zijn huis alleen nog de begane grond overeind staat en dat van zijn scheepstimmerbedrijf de bovenverdieping is afgeblazen.

Ook van de rest van het eiland is niet veel meer over. Wat tot vorige week groen was, is nu bruin en het water waar je tot op de bodem kon kijken, is nu veranderd in een troebele watermassa.

De begroeiing op het eiland Tortola is vernield (foto: Youtube )

Erik wist voor zijn vertrek dat het orkaanseizoen eraan kwam. Als voorzorgsmaatregel had hij daarom alle losse onderdelen veilig binnen opgeborgen en alles nog eens extra goed vastgezet. Hij stapte daarom ook met een goed gevoel op het vliegtuig richting Nederland. Niets vermoedend van wat hem de komende weken te wachten stond.

Hoewel het huilen Erik nader staat dan het lachen, probeert hij er toch een grapje over te maken: "Ik hoef me nergens zorgen over te maken, want ik heb ook niks meer om me zorgen over te maken." Zijn gezichtsuitdrukking verraadt dat Erik er doorheen zit.

Orkaan Irma heeft niet alleen alles verwoest, maar ook een einde gemaakt aan Eriks droom. Waar hij acht jaar lang zijn liefde en zaligheid heeft gestoken in het bouwen van zijn huis, heeft Irma er in slechts acht uur een einde aan gemaakt. De bedoeling was om het huis, waar ze nog maar net in woonden, op termijn te verkopen. De opbrengst zou hij gebruiken om zijn pensioen voor een deel te betalen. Dat daar voorlopig geen zicht meer op is, maakt het geheel extra zuur en onverdraaglijk voor de Middelburger.

Het huis van Groenenberg voor de orkaan (links) en erna (rechts) (foto: Erik Groenenberg )

Contact met zijn vrienden en kennissen heeft hij nog niet veel gehad. "Van sommigen weet ik dat ze er goed zijn uitgekomen en van anderen hoor je niks, nog steeds niet." Hij weet wel dat één van zijn twee honden het niet heeft overleefd. Dat hoorde hij via via. Maar hij weet niet hoe het met de oppasser van zijn huis is.

De oppasser zat tijdens de orkaan in zijn huis met zijn twee honden. "Hij is eruit gekomen, maar of dat was voordat het huis instortte of erna, dat weet ik niet. Ik hoop ervoor." Ook dat nieuws hoorde hij via gemeenschappelijke kennissen op het eiland. Het is hem nog niet gelukt direct contact met de oppasser te leggen.

Doordat hij veilig bij zijn ouders zat en nu de ravage en totale verwoesting van het eiland ziet, beseft hij dat hij toch geluk heeft gehad: "Als het dan was ingestort en ik zat er nog in... dan is het maar de vraag of je daar levend uitkomt."

De Britse Maagdeneilanden liggen tussen Sint-Maarten en de Porto Rico (foto: Google Maps)

Wat de financiële gevolgen van de orkaan zijn, weet hij nog niet. "Mijn huis is verzekerd. Maar het is nog afwachten hoeveel je daarvan terugkrijgt en op welke manier." Zijn eerste prioriteit is het verzamelen van meer informatie, en te kijken hoe snel hij terug kan naar het eiland.

Voorlopig ziet hij het niet zitten om weer acht jaar kwijt te zijn met het herbouwen van zijn huis en bedrijf: "Ik zou niet weten waar ik zou moeten beginnen."