Gewonde wielrenner met traumahelikopter naar het ziekenhuis

Een wielrenner is ongelukkig terechtgekomen bij een val in Heinkenszand. Bij het eenzijdige ongeluk op de kruising van de Heinkenszandseweg met de Eendvogelstraat raakte de wielrenner ernstig gewond. Het gewonde slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

(foto: Anneke van den Dries) Naast de traumahelikopter die de gewonde wielrenner meenam waren er ook meerdere ambulances opgeroepen. Het ongeluk gebeurde iets voor 18.30 uur. De ernst van de verwondingen van de wielrenner is nog onbekend.