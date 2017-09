'Menselijke dildo' bij opening Gaybrapad hoorde niet bij het plan

Bij de opening knipte de Vlissingse wethouder Josephine Elliott een lintje door. In een foto van de opening, van de PZC, is achter haar iemand te zien in een mansgroot piemelpak.

Grappig bedoelde opmerkingen

Dat resulteerde in grappig bedoelde opmerkingen op sociale media. Daarna voelde de gemeente zich genoodzaakt om uit te leggen dat het roze figuur er niet aanwezig was op initiatief van de gemeente.

... (foto: Omroep Zeeland)

Het meerkleurige zebrapad is aangelegd bij de ingang van CineCity in Vlissingen, waar gisteren Film by the Sea begon. Het gaybrapad is een idee van D66, de partij van Elliott, en heeft als doel aandacht te vragen voor acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders.

Veel verkeer

Het is niet nieuw in Nederland, steden als Den Haag, Tilburg, Utrecht, Zwolle en Maassluis gingen Vlissingen eerder al voor. De Vlissingse gemeenteraad wil met het pad aan haar inwoners laten zien dat de gemeente staat voor diversiteit en ál haar inwoners wil aanspreken en heeft daarom bewust voor een locatie met veel verkeer gekozen.

Omroep Zeeland presentator Remco van Schellen nam al ruim een week voor de officiële opening al een voorproefje. Toen was het veelkleurige zebrapad namelijk al officieus gereed voor gebruik.

