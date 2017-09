Uitslagen districtsbeker zaterdag 9 september

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

In de wedstrijd Lewedorpse Boys tegen Bevelanders vielen maar liefst tien doelpunten. De bezoekers trokken met 4-6 aan het langste eind. Waarde en Patrijzen scoorden samen acht keer en deelden de punten. De Noormannen verraste door in Westkapelle met 5-0 van Breskens te winnen.

Kloetinge won eenvoudig met 0-5 op bezoek bij MOC'17 en is één van de ploegen die al zeker zijn van een plaats in de volgende ronde. Ook Papendrecht en Kruisland zien we na de poulefase van het districtsbekertoernooi terug.

Rowan Amperse aan de bal voor Kloetinge in het duel tegen MOC'17 (foto: Ron Quinten)

Veere blijft er lustig op los scoren. Na de 13-0 zege op Kwadendamme op de eerste speeldag, werd Vogelwaarde nu eenvoudig aan de kant geschoven.

RCS haalde vandaag als enige Zeeuwse club de dubbele cijfers. De formatie uit Oost-Souburg walste over RSV heen. Bruse Boys boekte een krappe zege in en tegen Nieuwdorp.

Morgen worden er nog wedstrijden uit de tweede speelronde afgewerkt. De wedstrijden die vandaag werden afgelast worden later ingehaald. Het complete programma in de districtsbeker (inclusief standen) is te zien op Omroep Zeeland teletekst (656 t/m 659).