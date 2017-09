Dronken vrachtwagenchauffeur slaat agent na botsing

De botsing gebeurde rond 19.30 uur op de parkeerplaats aan de Parallelweg naast de N59. De chauffeur van een Oekraïense vrachtwagencombinatie stond daar om zijn verplichte rust te nemen toen hij een harde klap hoorde.

Diesel op de weg na botsing tussen twee buitenlandse vrachtwagens in Bruinisse (foto: HV Zeeland)

Een vrachtwagen was tegen de voorkant van zijn cabine gereden. Die raakte daarbij beschadigd. De Poolse chauffeur was duidelijk zwaar onder invloed van alcohol.

Gelekte diesel

De dronken Pool had bij de botsing ook een betonnen rand geraakt, waardoor uit zijn tank diesel lekte. De brandweer werd opgeroepen om de gelekte diesel op te ruimen is. Daarna is de vrachtwagen verplaatst naar een reparatieplek.

Toen de opgeroepen politieagenten de Poolse chauffeur wilden laten blazen, weigerde hij om mee te werken. Hij liep te schelden op de agenten en volgens de politie sloeg hij vervolgens toen ineens vanuit het niets een van de agenten hard in zijn gezicht.

Bloedneus

De 47-jarige Pool is overgebracht naar een politiecel in Torentijd. Hij wordt daar vandaag in de loop van de dag verhoord. De politieman met de bloedneus heeft aangifte gedaan. Het rijbewijs van de man is in beslag genomen.