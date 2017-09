Van de Ven wint GP Assen en pakt leiding in WK

Nancy van de Ven laat trots haar trofee zien in Assen (foto: RTV Drenthe)

Van de Ven had de kopstart in de tweede manche en had na de eerste ronde op het TT circuit van Assen al zeven seconden voorsprong op de concurrentie. Die voorsprong bouwde ze in het tweede deel van de race alleen maar verder uit, tot een halve minuut. Haar concurrenten Courtney Duncan, Livia Lancelot en Kiara Fontanesi streden daarachter om de tweede plaats. Van de Ven nam in de slotronde geen risico meer en reed eenvoudig naar haar tweede overwinning van het weekend.

Volgende week is de laatste WK-wedstrijd. Die wordt in Frankrijk gereden. Van de Ven heeft het binnen halen van haar eerste wereldtitel dan in eigen hand, want in het algemeen klassement is de Vlissingse al haar concurrenten door haar zege in Assen gepasseerd. De verschillen in de top van het klassement blijven wel ontzettend klein, want de volledige top vier maakt nog een reële kans om wereldkampioen te worden.

WK-stand met nog een GP te rijden