De Nooijer debuteert met zege op Steaua Boekarest

Bradley de Nooijer maakte de overstap van FC Dordrecht naar FC Viitorul Constanta (foto: FC Viitorul Constanta)

De Nooijer verkaste eind augustus van FC Dordrecht naar Roemenië. FC Viitorul Constanta werd afgelopen seizoen kampioen in dat land en trekt met icoon Hagi aan het roer veel jonge, talentvolle voetballers aan. In dit seizoen heeft Viitorul elf punten uit negen wedstrijden. Daarmee staat het op de achtste plaats in de hoogste Roemeense voetbalafdeling.