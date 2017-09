Motorrijder zwaargewond aan rug na ongeluk

Ambulance (foto: Omroep Zeeland)

Het slachtoffer is een man van 45 uit Terneuzen. Om 00.15 uur ging hij onderuit op de Spuiweg. Vermoedelijk verloor hij de controle over zijn motor en belandde vervolgens via de berm en een fietspad in een sloot. Onderweg raakte hij ook nog een paaltje.

Sloot

Volgens de politie werd de man door passanten ontdekt. Zij troffen het slachtoffer liggend op zijn rug aan in een droge sloot. De ambulancedienst heeft de man naar het ziekenhuis in Gent gebracht. Vermoedelijk heeft hij zwaar letsel opgelopen aan zijn rug.