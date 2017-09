Kerkhove wint van landgenote in Tokio

Lesley Kerkhove is dicht bij het hoofdtoernooi in Tokio (foto: Omroep Zeeland)

Kerkhove bereikte eind vorige maand voor het eerst in haar carrière het hoofdschema van een Grand Slam toernooi. Dat was bij de US Open in New York. Nu is ze afgereisd naar Azië om daar drie toernooien te spelen. In Tokio begon ze met een eenvoudige zege op de Japanse Junri Namigata (6-2 6-1) en ook de wedstrijd tegen Lemoine, die op de wereldranglijst 23 plaatsen hoger staat, kwam Kerkhove zonder setverlies door.

Underdog

De wedstrijd tegen Fett staat maandagmorgen om 4.00 uur (Nederlandse tijd) gepland. Kerkhove (WTA/171) is de underdog in dat duel, want Fett is de nummer 131 op de meest recente wereldranglijst.