Agressieve man opgepakt voor bedreigen van beveiliger

De politie heeft gisteravond een 28-jarige man uit Vlissingen opgepakt in zijn woonplaats omdat hij een beveiliger met de dood had bedreigd. Hij had slaande ruzie met zijn vriendin en de beveiliger werkte hem naar buiten.

Arrestatie (archief) (foto: OZ) Er was een feest bezig in de Timmerfabriek toen volgens getuigen bij de woordenwisseling van de man met zijn vriendin de emoties steeds verder opliepen. Het taalgebruik werd steeds agressiever, waarna de beveiligers van het feest hem vroegen om de ruzie ergens anders voort te zetten. Doodsbedreigingen Hij weigerde om zelf te vertrekken, dus heeft een van de beveiligers hem vervolgens van het terrein gezet. De Vlissinger verzette zich en uitte doodsbedreigingen. Dat pikte de beveiliger niet en hij belde de politie. Toen de agenten aankwamen hebben zij de Vlissinger aangehouden en naar een politiecel in Torentijd in Middelburg gebracht. Hij zot nog vast en wordt vandaag verhoord over het incident.