Derde verdachte aangehouden voor schietpartij Terneuzen

Kogelgaten in de muur na de beschieting in Terneuzen (foto: HV Zeeland)

De derde verdachte werd gisteren al aangehouden, in zijn woning in Terneuzen, maar de politie maakte zijn arrestatie pas vanmiddag bekend. Meteen na de schietpartij gisterochtend vroeg werden al twee andere Terneuzenaren van 32 en 18 jaar opgepakt.

Achtervolging

De twee waren met hun auto weggereden na de beschieting aan de Goudenregenstraat. Agenten zagen hen rijden en gingen er achteraan. Na een korte achtervolging reden zij zich klem in het Rozenpark. Alle drie de verdachten zitten nog vast in een politiecel in Torentijd in Middelburg.

