Jonge ondernemers vliegen voor het goede doel

Wie een kaart kocht voor het evenement, kon een vlucht of parachutesprong bijboeken. De opbrengst daarvan gaat naar het goede doel. Juliën Hanssens van de Junior Kamer: "We dachten dat het leuk was om voor het goede doel een keer wat anders te doen dan een standaardlocatie regelen."

Tot 40 jaar

Junior Kamer de Bevelanden is een netwerkclub voor jonge ondernemers. Wie ouder is dan 40 jaar mag niet langer lid blijven. De club organiseert jaarlijks een benefietavond waar vooral leden, oud-leden en hun netwerk naartoe komen.

Een hele avond eten en drinken kon voor 85 euro en wie ook nog een rondvlucht wilde maken, betaalde 159 euro. Het evenement trok zo'n 170 bezoekers en aan het eind van de avond kon er dus 5000 euro overgemaakt worden naar Kika.