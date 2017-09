Zeldzame wasroos ontdekt voor Zeeuwse kust

De zeldzame anemoon, de wasroos, voor de Zeeuwse kust. (foto: Valentin Engelbos (Stichting Anemoon))

De wasroos komt vooral voor in de Middellandse Zee en ten zuiden van Groot-Brittannië. In Zeeland is de anemoon in 1988 nog in de Grevelingen gezien, maar het dier wist zich niet blijvend te vestigen.

Op de Blokkendam, voor de Brouwersdam, is de anemoon deze zomer gefotografeerd. Het is de eerste keer dat de wasroos in Nederland op open zee wordt waargenomen en dat maakt het volgens de Stichting Anemoon bijzonder.

Ortiguillas de mar

De komst van de wasroos zou een gevolg kunnen zijn van de stijgende temperatuur van het zeewater. Volgens de stichting is er voldoende licht en voedsel op de Blokkendam voor de soort, maar zullen we nog moeten afwachten of deze zich er blijvend vestigt. Mocht dat gebeuren, dan eten we binnenkort in Zeeland misschien wel ortiguillas de mar, een mediterraan gerecht met wasroos van eigen bodem.

Een wasroos op de zeebodem bij Ile de Groix in Frankrijk (foto: Pline)