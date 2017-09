Dronken automobilist bedreigt agenten met de dood

(foto: OZ)

De politie kreeg de eerste melding rond 02.30 uur. De melders zagen een automobilist rijden over de Bernhardweg-Oost die, zo te zien aan zijn rijgedrag onder invloed was.

Afwisselend langzaam en heel snel

Toen de agenten aankwamen, zagen ze dat de man inderdaad afwisselend heel langzaam en dan weer heel snel reed, variërend in snelheid tussen de 60 en de 120 kilometer per uur. De maximumsnelheid is daar 80 kilometer per uur.

De agenten gaven de bestuurder een stopteken, maar dat had geen effect. Pas ze de zwaailichten aanzetten, stopte de auto. De man bleek geen rijbewijs bij zich te hebben. Wel had hij een paspoort. Daaruit bleek dat het om een man van 25 zonder vaste woon- of verblijfplaats ging.

Uitstelgedrag

Uit een eerste blaastest bleek dat hij ruim drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had. De agenten wilden hem meenemen naar het bureau voor een ademanalyse, maar hij probeerde dat uit te stellen door telkens weer andere spullen uit zijn auto te pakken. Toen de agenten hem aanspraken op zijn uitstelgedrag begon hij te schelden en uitte hij doodsbedreigingen aan het adres van de agenten.

Hij zit nog vast in een politiecel in Torentijd in Middelburg. Daar wordt hij later verhoord. De politieagenten hebben aangifte gedaan van belediging en bedreiging.