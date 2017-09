Leonie Ton Nederlands kampioen op de 100 kilometer

Leonie Ton na de NK-winst op de 100 kilometer (foto: RUN Winschoten)

In de open wedstrijd, waar het NK deel van uitmaakt, eindigde Ton met een tijd van 8:15.17' als derde achter de Zweedse Sophia Sundberg en de Tsjechische Katerina Kasparova. Het is niet de eerste keer dat Leonie Ton een Nederlandse titel in het ultralopen grijpt. Ook vorig jaar was ze de beste van Nederland over 100 kilometer.