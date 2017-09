Middelburger kan niet wachten om stormeiland Sint Maarten te verlaten

Hercules transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Hij is nu veilig, maar kan niet wachten om weg te komen van het eiland. Pas dan komt de opluchting, verwacht hij. "Ik heb vooral zin om op Curaçao naar een barretje te kunnen gaan en een biertje te bestellen. Pas dan komt de ontlading, denk ik."

Want Johan heeft bange momenten doorgemaakt. "Ik zat in de badkamer, hield de deur tegen met mijn schouder terwijl het water langs de handdoek stroomde die ik tegen de deur had aangelegd en ik hoorde achter die deur allerlei dingen door mijn hotelkamer waaien." Vooral de onzekerheid speelde hem parten. "Het is pikkedonker, je telefoon doet het niet, je weet niet hoe hoog het water staat, je hebt geen idee of je gaat verdrinken of het gaat overleven."

Het is onvoorstelbaar hoeveel kracht zo'n orkaanwind heeft, hoeveel schade zoiets kan aanrichten." Johan Tange

Toen kwam het oog van de storm en werd het even rustig. "Ik ben snel naar de kamer onder die van mij gegaan. Daar zat correspondent Kees Broere van de Volkskrant. Hij had een kamer met betonnen wanden, terwijl ik alleen een houten plafond had, dus daar zat ik een stuk veiliger. We hebben ons daar samen verscholen tot de storm voorbij was."

Daarna drong bij hem pas door hoe groot de schade is. "Het is onvoorstelbaar hoeveel kracht zo'n orkaanwind heeft, hoeveel schade zoiets kan aanrichten. Daken kapot, wanden ingewaaid, zeecontainers opgepakt door de wind en ergens anders neergesmeten en overal rommel en brokstukken."

Te gevaarlijk

Samen met Broere ging hij de eerste dagen kijken naar de ravage bij de plaatselijke bevolking, die probeerde zo goed en zo kwaad als het ging de rommel op te ruimen, en naar de hulpverlening door de Nederlandse Marine. Tot het te gevaarlijk werd.

"We zagen mensen televisies, waterflessen en andere spullen meenemen uit een tankstation", vertelt hij aan de telefoon. "Maar op de derde dag werd het te grimmig en bleven we in ons hotel. We hoorden geweerschoten en voor onze eigen veiligheid werd een avondklok ingesteld. Dus toen zijn we maar niet meer naar buiten gegaan."

Niet bereikbaar, tot nu

Voor de storm al was er contact met Johan, hij vertelde woensdagochtend op de radio hoe hij zich klaarmaakte voor de storm en dat hij zich afvroeg of het dak het wel zou houden. Daarna was hij dagenlang niet bereikbaar, omdat communicatie met Sint Maarten op zijn zachtst gezegd sporadisch mogelijk was. Tot nu, tot dit telefoontje.

Samen met andere buitenlandse toeristen wacht hij nu op de legertoestellen die hen van het eiland af komen halen. Daarna wacht hem het vliegtuig naar huis, terug naar Nederland, terug naar Middelburg. De herinneringen neemt hij met zich mee. Want het heeft er bij hem flink ingehakt.

Ik heb ook veel mensen gesproken die hier wonen, die hebben geprobeerd hier iets op te bouwen en nu alles kwijt zijn." Johan Tange

Volgens Johan gebeurde alles zo snel, dat hij het nauwelijks kon verwerken. "Ik denk dat het pas volledig tot me doordringt als ik straks op het vliegtuig zit naar huis. Dan pas besef ik wat ik allemaal heb meegemaakt op deze vakantie."

Droevige verhalen

Thuis aangekomen kan hij straks de verhalen navertellen. Maar het zijn wel droevige verhalen. "Want ik heb ook veel mensen gesproken die hier wonen, die hebben geprobeerd hier iets op te bouwen en nu alles kwijt zijn. En ik heb echt heel veel respect voor de mensen die ik heb gesproken. Ze hebben niet gewacht op de overheid, ze zijn meteen zelf aan de slag gegaan om de rotzooi op te ruimen. Dat is echt ontroerend om te zien."

Maar eerst dat biertje op Curaçao, daar kijkt hij naar uit. En dat komt steeds dichterbij. Want tijdens het telefoontje komt er ineens een Hercules-transportvliegtuig aan. "Ik weet niet of deze van de Nederlanders is, maar ik ga voor de zekerheid kijken, misschien kan ik al met dit transport mee."

