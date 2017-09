Hoofdklasser GOES wint ook van Gemert

GOES won vanmiddag ook de tweede wedstrijd van het seizoen (foto: Omroep Zeeland)

GOES speelde een sterke eerste helft en kreeg een aantal goede mogelijkheden om op voorsprong te komen. Kort voor rust kreeg de thuisploeg loon naar werken en zorgde Raymond Wolff op aangeven van Erwin Franse voor de verdiende 1-0 ruststand.



Ook na de rust was GOES de betere partij. Halverwege de tweede helft werd Franse diep gestuurd, omspeelde de Brabantse doelman en zorgde voor de verdiende 2-0. De bezoekers gaven echter niet op en kwamen kort hierna terug in de wedstrijd door een benutte strafschop van Rob Jansen. Even later kreeg Jeremias David zijn tweede gele kaart en moesten de bezoekers verder met een man minder. In de absolute slotfase probeerdeGemert nog langszij te komen, maar doelman Brian Meulmeester pareerde een kopbal van Jansen.

Koploper

GOES staat na twee duels op de eerste plaats samen met Groene Ster. Beide teams hebben zes punten na twee duels verzameld.

Scoreverloop

1-0 Wolff (43)

2-0 Franse (66)

2-1 Jansen (71/pen)



Bijzonderheden

Rode kaart Gemert Jeremias David (73/2xgeel)

Opstelling GOES

Meulmeester, Klaas van Hecke, Tawfik, Jan Paul van Hecke, De Punder, Wolff (Kroon/77), Hollemans, De Vlieger (Van de Woestijne/85), Franse, Wissel, Kabwe Manengela

Beelden

Een samenvatting van de wedstrijd GOES-Gemert is later vandaag hier te bekijken.