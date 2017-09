Aanstaande bruid verstoort opening gaybrapad in piemelpak

Aanstaande bruid in piemelpak tijdens opening gaybrapad (foto: Ben Bosselaar/RTV Vlissingen)

Zowel de gemeente Vlissingen als het LHBT Netwerk Zeeland nemen afstand van de menselijke dildo en willen benadrukken dat de vrouw met piemelkostuum niet op hun verzoek aanwezig was. In een verklaring op hun website spreekt het netwerk van een smakeloze actie. "Er stond een persoon in beeld in een zeer plat en schunnig pak die totaal geen respect had voor de ware boodschap van dit initiatief."

Vrijgezellenfeest

Een woordvoerder van LHBT Netwerk Zeeland vertelt dat de vrouw deel uitmaakte van een groepje dat voorbijkwam op een bierfiets. "Overduidelijk een vrijgezellenfeestje. De vrouw met het piemelpak was dus een aanstaande bruid. Het is bij ons niet bekend wie deze achterlijke persoon is en ze beseft niet wat ze gedaan heeft. We distantiëren ons van deze smakeloze grap."

In een video van RTV Vlissingen is duidelijk te zien hoe de vrouw de opening verstoort.

Vrouw in piemelpak tijdens opening gaybrapad

Aandacht voor acceptatie

Voor de deur van bioscoop CineCity in Vlissingen ligt het eerste regenboogzebrapad van Zeeland. Met het gaybrapad wil de gemeente Vlissingen aandacht vragen voor acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Filmfestival Film by the Sea draaide gisteren verschillende films in het kader van dat thema.

